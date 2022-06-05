Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları neler, masada hangi konular var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı belirli tarihlerde düzenleniyor. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. Yeni toplantı tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve toplantıda 3600 ek göstergede uygulanacak olan formülün açıklanacağını duyurdu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları neler, masada hangi konular var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları neler, masada hangi konular var? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik.' dedi Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları neler, masada hangi konular var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Kabine Toplantısı 6 Haziran tarihinde yapılacak. Toplantının saati hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.' dedi.
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- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları neler, masada hangi konular var?
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