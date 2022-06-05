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Muğla'da kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Muğla’da kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı. Aracı kullanan şahıs gözaltına alındı.

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