Muğla’da kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nda şüphelenerek bir kamyonu durdurdu. 111 GÖÇMEN YAKALANDI Kamyonun kasasında yapılan aramada Suriye, Filistin, Afganistan, İran, Irak uyruklu kadın ve çocukların da bulunduğu 111 düzensiz göçmen yakalandı. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Aracı kullanan M.Ş. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Sürücü M.Ş. ise jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN