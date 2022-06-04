Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Kızılcahamam’da alkışlanan sözleri: Bu milletin son ferdi de şehit olmadan tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz

"BU MİLLETİN SON FERDİ TOPRAĞA DÜŞMEDEN…"

"Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi bu aparatların yularını ellerinde tutanlara, projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz 'Başaramayacaksınız' diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere de diyoruz ki; bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.