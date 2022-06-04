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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Kızılcahamam'da alkışlanan sözleri: Bu milletin son ferdi de şehit olmadan tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Kızılcahamam’da alkışlanan sözleri: Bu milletin son ferdi de şehit olmadan tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz

Partisinin 20 yıllık çalışmalarını Kızılcahamam Kampı'nda anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ‘Başaramayacaksınız’ diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere de diyoruz ki; bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz, tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.

AK Parti'nin Kızılcaham kampında Başkan Tayyip Erdoğan'ın sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı.

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşurken Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Bu milleti esir alamayacaksınız" dedi.


"BU MİLLETİN SON FERDİ TOPRAĞA DÜŞMEDEN…"
"Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi bu aparatların yularını ellerinde tutanlara, projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz 'Başaramayacaksınız' diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere de diyoruz ki; bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

"AZİZ VATANIMIZIN TEK KARIŞ TOPRAĞINI KİRLETEMEYECEKSİNİZ"
Biz istikbal ve istiklal diyerek mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlara diyoruz ki; bu milletin son ferdi de şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz.

"BU MİLLETİ ESİR ALAMAYACAKSINIZ"
Biz büyük ve güçlü Türkiye diyerek hedeflerimize kilitlendikçe eşi benzeri görülmemiş bir kin, bir nefretle üzerimize saldıranlara diyoruz ki; son ferdi de nefesini tüketmeden bu milleti esir alamayacaksınız."

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