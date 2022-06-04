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CHP'de ortalık fena karıştı! Hakaretler savcılığa taşındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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CHP’de ortalık fena karıştı! Hakaretler savcılığa taşındı

İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmanın selameti açısından görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, 'Alenen Hareket' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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