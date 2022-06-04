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Terör örgütü PKK'da çözülme büyüyor! Onlarca terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Terör örgütü PKK’da çözülme büyüyor! Onlarca terörist teslim oldu

Türkiye'nin devam eden terörle mücadelesinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı da her geçen gün artıyor. İçişleri Bakanlığı, 2022 ilk gününden itibaren toplam 41 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

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