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Adliyede suçüstü yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Adliyede suçüstü yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olarak tanıtan ve soruşturma dosyalarını kapatacağını söyleyerek toplam 380 bin TL aldığı iddiası üzerine adliyede suçüstünde yakalanarak tutuklanan Kaan K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Kaan K.'ya  "Kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüphelinin şikayetçi ile adliyede buluşması ve gözaltına alındığı anlar, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

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