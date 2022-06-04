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İstanbul’da 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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İstanbul’da 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul polisi tarafından Mardin’den gelen bir tırda yapılan aramada saman balyaları arasına saklanmış 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı tır sürücüsü ile muavin gözaltına alındı.

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