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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. Üniversitelere yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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