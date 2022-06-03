Sol medya birbirine girdi! İşte Halk TV ve TELE1’in kavgası| TELE 1 yandaşını topa tuttu: Halk tv'ye rağmen var olmaya da devam edeceğiz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde adaylık kavgası sürerken bir kavga da CHP medyasında da sular durulmuyor. Daha öncesinde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın topa tuttuğu Halk TV ve TELE 1 arasında bir havga daha başladı. TELE 1 ile Halk TV muhabirleri adliye önünde açıklamada bulunurken TELE 1 yayını verdi Halk TV de TELE 1 muhabiri söze başlayınca yayını kesti. TELE 1 duruma tepki verirken CHP içindeki kavganın basına yansıdığı da görüldü.
CHP içerisinde adaylık kavgası sürerken bir kavga da CHP basınında yaşanıyor. Daha öncesinde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın topa tuttuğu Halk TV ile TELE 1 arasında yeni bir kavga çıktı.
HALK TV TELE 1 MUHABİRİ KONUŞUNCA YAYINI KESTİ
TELE 1 ve Halk TV muhabirleri adliye önünde açıklama yaparken TELE 1 yayını verdi. Halk TV ise TELE 1 muhabiri konuşmaya başlayınca yayını kesti. TELE 1 duruma tepki gösterirken CHP içindeki kavganın medyaya yansıdığı da görüldü.
CHP MEDYASI BİRBİRİNE GİRDİ
2023 seçimine giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık kavgası devam ederken CHP medyası da kendi arasında açıktan bir savaş veriyor.
Türkiye'yi yangın yerine çevirmek için girişilen Gezi Parkı provokasyonunun 9 yılında Taksim'de yapılan basın açıklamasını takip eden TELE 1 ve Halk TV muhabirleri darbedildiklerini iddia ederek polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne gitti.
AÇIKTAN AÇIĞA SAVAŞIYORLAR
Halk TV ve TELE 1 ekipleri adliye önünde açıklama yaptı.
Halk TV muhabiri konuşurken TELE 1 canlı yayın verirken TELE 1 ekibi konuşmaya başlayınca HALK TV yayını kesti.
TELE 1'DEN SERT TEPKİ
Duruma tepki gösteren TELE 1 konuyu haberleştirerek kavgayı sosyal medyaya taşıdı. Twitter üzerinden görüntüleri paylaşan TELE1, "TELE 1, HALK TV MUHABİRİNİN KONUŞMASINI KESMEDEN YAYINLADI! TELE 1 muhabiri konuşmaya başlayınca Halk TV apar topar yayından çıktı." ifadelerini kullandı.
KAVGA YENİ BAŞLAMADI
TELE 1 ve Halk TV arasındaki kavga yeni değil. Daha önce de TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Halk TV'yi topa tutmuştu.
Yaptıkları yayın sonrası RTÜK'ün ceza kestiği iki yayın organı arasında tartışma yaşanmıştı.
"TUTUM DOĞRU BİR GAZETECİLİK DEĞİL"
Merdan Yanardağ, "Biz haberimizde Tele 1 dışında ceza alan diğer kanalların adlarını açık verdik. Ama dost kuruluş olduğunu düşündüğümüz Halk TV, sanki Tele 1'e ceza kesilmemiş gibi haber yapıyor. Bu tutum doğru bir gazetecilik değil" demişti.
"TELE 1 HALK TV'YE İHTİYACI OLMADAN KURULDU VE HALK TV'YE RAĞMEN VAR OLMAYA DA DEVAM EDECEK"
Yanardağ'ın Halk TV'yi şu ifadelerle hedef almıştı:
"Halk TV sadece kendisine ceza verilmiş gibi yayın yapıyor. TELE 1'den söz etmiyor. TELE 1'e bir ceza kesilmemiş gibi davranıyor. Şunu söylemek istiyorum bu dost kuruluşa yakışmadığı gibi gazetecilik mesleği açısından da doğru değil. Bu talimatı kim verdiyse bilmiyorum. Ama oradaki gazeteci arkadaşlarımızı ben kınıyorum. Buna karşı çıkmalılar! Oldu mu ya, Akit TV'ye bile ceza verilse bunu haberde belirteceksiniz ama sadece Halk TV'ye ceza veriliyormuş gibi yapamazsın bu doğru değil. Bu nasıl bir rekabet anlayışıdır, nasıl bir kıskançlıktır bilmiyorum. TELE 1 kurulduğunda Halk TV vardı, TELE 1 kendi reklamını yapmak, kendi ismini duyurmak için Halk TV'ye ihtiyacı olmadan kuruldu ve Halk TV'ye rağmen var olmaya da devam edecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı takvimi belli oldu mu?
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Şartlar belli oldu: Kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? 2022 LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Liseye Giriş Sınavı belgesi çıkarma ekranı!
- Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?
- Koronayla bağlantılı yüzde 100 ölümle sonuçlanıyor! İstanbul'da yeni salgın: 700 kedi öldü
- Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?
- Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- e-Okul BİLSEM sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...
- Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER