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Sol medya birbirine girdi! İşte Halk TV ve TELE1’in kavgası| TELE 1 yandaşını topa tuttu: Halk tv'ye rağmen var olmaya da devam edeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Sol medya birbirine girdi! İşte Halk TV ve TELE1’in kavgası| TELE 1 yandaşını topa tuttu: Halk tv’ye rağmen var olmaya da devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  içinde adaylık kavgası sürerken bir kavga da CHP medyasında da sular durulmuyor. Daha öncesinde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın topa tuttuğu Halk TV ve TELE 1 arasında bir havga daha başladı. TELE 1 ile Halk TV muhabirleri adliye önünde açıklamada bulunurken TELE 1 yayını verdi Halk TV de TELE 1 muhabiri söze başlayınca yayını kesti. TELE 1 duruma tepki verirken CHP içindeki kavganın basına yansıdığı da görüldü.

CHP içerisinde adaylık kavgası sürerken bir kavga da CHP basınında yaşanıyor. Daha öncesinde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın topa tuttuğu Halk TV ile TELE 1 arasında yeni bir kavga çıktı.

HALK TV TELE 1 MUHABİRİ KONUŞUNCA YAYINI KESTİ

TELE 1 ve Halk TV muhabirleri adliye önünde açıklama yaparken TELE 1 yayını verdi. Halk TV ise TELE 1 muhabiri konuşmaya başlayınca yayını kesti. TELE 1 duruma tepki gösterirken CHP içindeki kavganın medyaya yansıdığı da görüldü.

CHP MEDYASI BİRBİRİNE GİRDİ

2023 seçimine giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık kavgası devam ederken CHP medyası da kendi arasında açıktan bir savaş veriyor.

Türkiye'yi yangın yerine çevirmek için girişilen Gezi Parkı provokasyonunun 9 yılında Taksim'de yapılan basın açıklamasını takip eden TELE 1 ve Halk TV muhabirleri darbedildiklerini iddia ederek polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

AÇIKTAN AÇIĞA SAVAŞIYORLAR

Halk TV ve TELE 1 ekipleri adliye önünde açıklama yaptı.

Halk TV muhabiri konuşurken TELE 1 canlı yayın verirken TELE 1 ekibi konuşmaya başlayınca HALK TV yayını kesti.

TELE 1'DEN SERT TEPKİ

Duruma tepki gösteren TELE 1 konuyu haberleştirerek kavgayı sosyal medyaya taşıdı. Twitter üzerinden görüntüleri paylaşan TELE1, "TELE 1, HALK TV MUHABİRİNİN KONUŞMASINI KESMEDEN YAYINLADI! TELE 1 muhabiri konuşmaya başlayınca Halk TV apar topar yayından çıktı." ifadelerini kullandı.

KAVGA YENİ BAŞLAMADI

TELE 1 ve Halk TV arasındaki kavga yeni değil. Daha önce de TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Halk TV'yi topa tutmuştu.

Yaptıkları yayın sonrası RTÜK'ün ceza kestiği iki yayın organı arasında tartışma yaşanmıştı.

"TUTUM DOĞRU BİR GAZETECİLİK DEĞİL"

Merdan Yanardağ, "Biz haberimizde Tele 1 dışında ceza alan diğer kanalların adlarını açık verdik. Ama dost kuruluş olduğunu düşündüğümüz Halk TV, sanki Tele 1'e ceza kesilmemiş gibi haber yapıyor. Bu tutum doğru bir gazetecilik değil" demişti.

"TELE 1 HALK TV'YE İHTİYACI OLMADAN KURULDU VE HALK TV'YE RAĞMEN VAR OLMAYA DA DEVAM EDECEK"

Yanardağ'ın Halk TV'yi şu ifadelerle hedef almıştı:

"Halk TV sadece kendisine ceza verilmiş gibi yayın yapıyor. TELE 1'den söz etmiyor. TELE 1'e bir ceza kesilmemiş gibi davranıyor. Şunu söylemek istiyorum bu dost kuruluşa yakışmadığı gibi gazetecilik mesleği açısından da doğru değil. Bu talimatı kim verdiyse bilmiyorum. Ama oradaki gazeteci arkadaşlarımızı ben kınıyorum. Buna karşı çıkmalılar! Oldu mu ya, Akit TV'ye bile ceza verilse bunu haberde belirteceksiniz ama sadece Halk TV'ye ceza veriliyormuş gibi yapamazsın bu doğru değil. Bu nasıl bir rekabet anlayışıdır, nasıl bir kıskançlıktır bilmiyorum. TELE 1 kurulduğunda Halk TV vardı, TELE 1 kendi reklamını yapmak, kendi ismini duyurmak için Halk TV'ye ihtiyacı olmadan kuruldu ve Halk TV'ye rağmen var olmaya da devam edecek."

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