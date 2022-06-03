Sol medya birbirine girdi! İşte Halk TV ve TELE1’in kavgası| TELE 1 yandaşını topa tuttu: Halk tv’ye rağmen var olmaya da devam edeceğiz

"TUTUM DOĞRU BİR GAZETECİLİK DEĞİL"

Merdan Yanardağ, "Biz haberimizde Tele 1 dışında ceza alan diğer kanalların adlarını açık verdik. Ama dost kuruluş olduğunu düşündüğümüz Halk TV, sanki Tele 1'e ceza kesilmemiş gibi haber yapıyor. Bu tutum doğru bir gazetecilik değil" demişti.

"TELE 1 HALK TV'YE İHTİYACI OLMADAN KURULDU VE HALK TV'YE RAĞMEN VAR OLMAYA DA DEVAM EDECEK"

Yanardağ'ın Halk TV'yi şu ifadelerle hedef almıştı:

"Halk TV sadece kendisine ceza verilmiş gibi yayın yapıyor. TELE 1'den söz etmiyor. TELE 1'e bir ceza kesilmemiş gibi davranıyor. Şunu söylemek istiyorum bu dost kuruluşa yakışmadığı gibi gazetecilik mesleği açısından da doğru değil. Bu talimatı kim verdiyse bilmiyorum. Ama oradaki gazeteci arkadaşlarımızı ben kınıyorum. Buna karşı çıkmalılar! Oldu mu ya, Akit TV'ye bile ceza verilse bunu haberde belirteceksiniz ama sadece Halk TV'ye ceza veriliyormuş gibi yapamazsın bu doğru değil. Bu nasıl bir rekabet anlayışıdır, nasıl bir kıskançlıktır bilmiyorum. TELE 1 kurulduğunda Halk TV vardı, TELE 1 kendi reklamını yapmak, kendi ismini duyurmak için Halk TV'ye ihtiyacı olmadan kuruldu ve Halk TV'ye rağmen var olmaya da devam edecek."