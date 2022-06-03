Adalet Bakanlığı Şile Bozgoca Camii’inin yurt dışına kaçırılan kayıp kitabesini geri aldı
İstanbul Şile Bozgoca Camii'nden çalınan ve illegal yollardan yurtdışına kaçırılan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesi Adalet Bakanlığı'nın teşebbüsleri sonucunda Türkiye'ye getirildi.
El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesi geçen hafta Adalet Bakanlığı yetkileri tarafından Hollanda Adalet Bakanlığı yetkililerinden teslim alındı. Gelecek günlerde ülkemize getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilecek.
İstanbul Şile'de Bozgoca Köyündeki camiye ait tarihi kitabe yasal olmayan yollarla yurtdışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021'de kitabenin satışı için açık arttırma ile müzayede yapıldı. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı da başlattığı soruşturma ile illegal yollardan yurtdışına kaçırılan tarihi eserle ilgili tahkikat başlattı.
Şile Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tarihi kitabenin ülkemize iade edilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığına gönderildi.
BÜYÜKELÇİLİĞE TESLİM EDİLDİ
Hollanda, Türkiye'nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi. 'Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Hollanda'ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tarihi kitabe Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edildi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edilen tarihi kitabenin önümüzdeki günlerde ülkemize getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilecek.
İBB ALMIŞTI, GETİREMEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile Bozgoca Camii'nin kayıp kitabesini, satışa çıkarıldığı müzayededen satın almıştı.
BAKANLIK GETİRDİ
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kitabenin satın alındığı haberini Twitter hesabından duyurarak "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii'nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul'a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi'de sergileyeceğiz" açıklaması yapmıştı. İBB tarafından geri alınamayan kitabe Adalet Bakanlığı tarafından kazandırılmış oldu.
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