3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı?

3 HAZİRAN KORONA TABLOSU NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Günlük olarak paylaşılan koronavirüs tablosu, vaka oranlarındaki düşüşün ardından haftalık olarak erişime sunulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haberi Twitter'dan duyurdu. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren korona verileri haftalık olarak paylaşılacak. Bakan Koca açıklamasında; ''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.'' dedi.