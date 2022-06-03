3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı?
3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirler ve aşılama ile vaka oranlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Bakan Fahrettin Koca ise coronavirüs tablosunun artık haftalık olarak paylaşacağını duyurdu. Peki, 3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı?
3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kritik açıklamayı paylaştı. Maske zorunluluğu peş peşe kaldırıldı. Günlük korona tablosu da haftalık olarak paylaşılıyor olacak. Peki, 3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı?
3 HAZİRAN KORONA TABLOSU NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Günlük olarak paylaşılan koronavirüs tablosu, vaka oranlarındaki düşüşün ardından haftalık olarak erişime sunulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haberi Twitter'dan duyurdu. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren korona verileri haftalık olarak paylaşılacak. Bakan Koca açıklamasında; ''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.'' dedi.
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelgede Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.
Genelge doğrultusunda, daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı?
- Haziran ayı buzağı destekleme paraları ne zaman yatacak? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Enflasyon rakamları belli oluyor! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Mayıs ayı oranları...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Asgari ücretten az geliri olanlar dikkat! Çifte maaş imkanı! Bir çok kişinin haberi yok! Eş, çocuk, anne, baba...
- Survivor 2022 yeni takımlar belli oldu mu? 2 Haziran Survivor yeni takımlar açıklandı mı?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...
- Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Nefes kesen bölüm...
- e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? E-Okul 2. dönem not girişi ne zaman bitecek, sona erecek?
- Asgari ücret için ardı ardına açıklamalar! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı?