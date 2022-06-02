Onlarca il için yağmur ve sıcaklık uyarısı! Meteoroloji saat verdi | O iller tek tek açıklandı
Haziran ayının gelmesiyle hava sıcaklığı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 35 dereceyi gördü. Meteoroloji'den yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunda bazı bölgelere sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Yurdun bazı kesimleri için ise saat verilecek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte Türkiye genelinde yağmur ve sıcaklığın artması beklenen iller...
Yurt genelinde artan sıcaklar onlarca ilde vatandaşları zor duruma soktu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada havaların serinleyeceği bazı illerde sağanak yağış olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
10 DERECE ARTACAK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ SAAT VERDİ
Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.
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