Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! Motosiklet sürücülerinin tercihi Avrasya Tüneli!

GÜNDE 53 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Mayıs ayında tünelden geçen diğer araçlarla ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Günde 53 bin araç Avrasya Tüneli'ni tercih etti. Bir aylık dönemde araç geçiş sayısı ise 1 milyon 641 bine ulaştı. Geçen ay en yüksek araç geçişin 68 bin 755 ile 2 Mayıs'ta gerçekleşirken, açıldığı günden bu yana Avrasya Tüneli ile zamandan, yakıttan ve karbon emisyonundan toplam 10 milyar TL tasarruf sağlandı. Özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçiş alternatifi olması hedeflenen Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00- 23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00- 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

GECE SAATLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gece tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanmaya başladığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Avrasya Tüneli, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanan geçiş saatine bağlı indirim uygulaması ile 00.00- 04.59 saatleri arasında yüzde 50 indirimli hizmet veriyor. Mayıs ayında gece tarifesi kullanılarak yapılan geçişlerin sayısı yüzde 164, gün içi trafikteki payı da yüzde 154 oranında artış gösterdi. İki yaka arası seyahatlerde 1 saate varan zaman tasarrufu, pratik bir kısa yol görevi gören Avrasya Tüneli diğer seçeneklere göre yolu 10 kilometre kısaltarak kullanıcılarına zaman kazancı sağlarken yakıt, emisyon ve araç bakım masraflarının da kayda değer ölçüde azaltılmasına yardımcı oluyor."