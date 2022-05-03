Avrasya Tüneli'nde yeni dönem! İlk geçen motosikletliler o anları kaydetti
Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 1 Mayıs itibariyle motosikletli sürücülerin de geçişine açıldı. Saatlerin 00.00 olmasıyla tünelden geçen ilk motosikletliler ise isimleri Hun Türkleri'nden alan 'Huns MC Turkey' kulübü üyeleri oldu. O anları cep telefonlarıyla kayıt alan motosiklet tutkunlarından Okan Ay, "Fikir bana ait" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Motobike Fuarı'nda Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs itibariyle motosikletli sürücülerin de geçişine açılacağının haberini verdi.
Motosiklet tutkunları haberi sevinçle karşılarken, 1 Mayıs günü saatin 00.00'i göstermesiyle birlikte, Avrasya'dan ilk geçen motosikletliler 'Huns MC Turkey' kulübü üyeleri oldu. Aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda motosiklet tutkunu, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına altı. Motosiklet tutkunları, görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Okan Ay, "Bu fikir bir ihtiyaca yönelik çıktı. Ben karşıda oturduğum için her gün geç saatlerde de olsa köprüden geçiyorum. Rüzgar çok fazla olduğu için zorlanıyorum. Ben de bunu duyunca mutlu oldum ve arkadaşlara söyledim. İlk geçen biz olalım dedim. Biz geçelim, bir farkındalık oluşsun.
Belki bu karardan vazgeçerler bir daha tünelden geçme şansımız olmaz. Sonra gittik, arkadaşlarla geçtik tünelden. Güzel de oldu. Ses getirdiğimizi düşünüyorum. En azından daha çok fark edilir olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
"KÖPRÜDEN GEÇERKEN RÜZGARDAN ÇOK ETKİLENİYORDUK"
Kulüp üyelerinden Nihat Şişmanoğlu ise, köprülerden geçerken rüzgardan çok etkilendiklerini tünelle birlikte bu sorunun kalktığını belirterek, "Avrasya'nın bize de açılması çok faydalı oldu. Biz motosikletliler köprülerden geçerken rüzgardan çok etkileniyoruz. Sağa sola yalpalanıyoruz, arabaları da tehlikeye atıyoruz. En büyük faydası bu" diye konuştu.
"CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK FAYDALI OLDU"
Kulüp üyelerinde Tayfun Hatun ise, Avrasya Tüneli'ni kullanan ilk motosikletliler olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Biz kulüp olarak ilkleri yapmayı severiz. Farkındalık yaratmayı seviyoruz.
Denizin altından iki kıtayı birbirine bağlayan bir tünelden ilk geçenler olmak bizim için gurur verici. Bunu düşünebilmek güzel. Belki de dünyada tekiz çünkü iki kıtanın arasını denizaltından bağlayan başka bir tünel var mı bilmiyorum.
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