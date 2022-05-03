Avrasya Tüneli’nde yeni dönem! İlk geçen motosikletliler o anları kaydetti

Okan Ay, "Bu fikir bir ihtiyaca yönelik çıktı. Ben karşıda oturduğum için her gün geç saatlerde de olsa köprüden geçiyorum. Rüzgar çok fazla olduğu için zorlanıyorum. Ben de bunu duyunca mutlu oldum ve arkadaşlara söyledim. İlk geçen biz olalım dedim. Biz geçelim, bir farkındalık oluşsun.