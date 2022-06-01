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Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti Kızılcahamam’da kampa giriyor

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak.

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