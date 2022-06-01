01 Haziran 2022, Çarşamba
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.

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