Son dakika: Bakan Hulusi Akar’dan flaş F-16 açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini sağlayan en önemli unsurlardan birini hava kuvvetleri olarak nitelendiren Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının semaların korunmasından terörle mücadele harekatına, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin savunulmasından insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Dünyanın en eski, köklü unsurları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerinin çağına ayak uyduran önemli bir güç olduğunu belirten Akar, ABD'den tedarik süreci devam eden F-16 uçaklarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: