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Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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