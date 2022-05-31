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Son dakika: Siirt'ten acı haber! EYP'nin patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika: Siirt’ten acı haber! EYP’nin patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Siirt'te PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit olurken bir askerimiz de yaralandı.

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