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Son dakika: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz getirildi

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika: MİT ve TSK’dan ortak operasyon! Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz getirildi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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