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Define uğruna 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Define uğruna 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi

Malatya’da bulanan Roma dönemine ait 2 bin yıllık kaya mezarlar, defineciler tarafından tahrip edildi. Definecilerden bıkan bölge insanı, mezarların turizme açılarak hem definecilerden kurtulmak hem de bölgeye turizm geliri kazandırılmasını istiyor.

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