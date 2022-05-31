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Son dakika: KKTC Başbakanı Ünal Üstel Anıtkabir'i ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika: KKTC Başbakanı Ünal Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Üstel, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek ve ardından heyetler arası toplantı yapılacak.

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