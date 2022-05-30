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3 il 40 derece barajını aşacak! Milyonlar sıcak havalardan kavrulacak | İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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3 il 40 derece barajını aşacak! Milyonlar sıcak havalardan kavrulacak | İşte 5 günlük hava durumu

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Haziran ayının da gelmesiyle bazı illerde hava sıcaklığı 40 derece barajını geçecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda 3 il işaret edildi. Sıcaklığın 30 dereceyi geçeceği illerdeki vatandaşların ise dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İşte yeni haftada Türkiye'nin hava durumu...

Dünya genelindeki iklim değişikliği birçok ülkede hava sıcaklıklarının erken artmasına neden olacak. Türkiye'de de uzun bir zaman sonra Haziran ayında hava sıcaklığı yurt genelinde 30 derece üstünde olacak. Haziran ayının hemen başında bazı illerde ise hava sıcaklığı 40 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı 5 günlük hava durumu raporu açıklamasıyla milyonlarca vatandaşı sıcak havalara karşı uyardı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçeceği illerde öğlen saatlerinde dışarıya çıkanların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

HAFTA İÇİNDE YAĞIŞ DA OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Niğde, Ardahan ve Kars çevreleri, Edirne'nin kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Eskişehir'in batısı ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edeceği, Kıyı Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAZİRAN'IN BAŞINDA 3 İL 40 DERECEYİ GÖRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerini geçeceğini belirtti. Hazırlanan 5 günlük hava durumu raporunda 2 Haziran perşembe günü 3 ilin 40 derece barajını aşacağı tahmini dikkat çekti.

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de hava sıcaklığı her geçen gün artacak. Hava sıcaklığında 40 derece barajını devirecek iller ise Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş olarak belirtildi.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporu;

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Hava sıcaklığında 40 derece barajını devirecek iller ise Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş olarak belirtildi.

CUMA

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