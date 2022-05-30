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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu! Binlerce malzeme ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Eskişehir’de kaçakçılık operasyonu! Binlerce malzeme ele geçirildi

Eskişehir’de binlerce kaçak sigara ve hapın ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; 10 bin 153 adet kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyesi, 22 bin 600 dal boş makaron, 7 bin 920 dal sarılmış sigara ve 9 bin 600 kaçak sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.

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