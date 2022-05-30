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Son dakika: 12 ilde DEAŞ operasyonu! 26 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: 12 ilde DEAŞ operasyonu! 26 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

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