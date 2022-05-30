Manisa’da bulunan petrole benzeyen sıvıyla alakalı ilk bilgiler geldi! İlçeyi sevindiren gelişme: TPAO numune aldı
Manisa Salihli’de yaşanan heyecanlandıran olayda yeni bir gelişme kaydedildi. Yağbasan mahallesinde bir çiftçi zeytin bahçesinde sulama için sondaj yaparken petrolü andıran siyah bir sıvı buldu. Çiftçinin sıvıyı çakmakla kontrol etmesi sonucu yangın çıkmıştı. Su kuyusundan çıkan yanıcı ve petrole benzeyen siyah sıvıya ilişkin ilk bilgiler geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) görevlileri de numune aldı. Sızıntının sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen akşam yaşanan olay bölge halkını oldukça heyecanlandırdı. Bir çiftçinin zeytin bahçesinde bulduğu yanıcı ve petrolü anımsatan siyah sıvı ardından görevliler harekete geçti. Herkes bu sıvının ne olduğunu merak ederken son olarak yeni bir gelişme kaydedildi. Sızıntının sebebiyle ilgili de ilk bilgiler geldi. Sabah saatlerinde mahalleye gelen TPAO görevlilerinin aldığı numuneden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar…
TPAO NUMUNE ALDI
Manisa Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıkmıştı. Yangın üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri bölgedeki sondajdan numune aldı. Zeytin tarlası sahibi çiftçi Mustafa Yüksel, "Tarlamdaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle sabah saatlerinde TPAO yetkilileri numune aldı. Numune sonuçlarına göre bir değerlendirilme yapılacak. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi.
"FAY HATLARINDAN KAYNAKLANAN SIZINTI"
Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise sahanın TPAO tarafından ruhsatlandırılmış bir bölge olduğunu söyledi. Bilen "Yağbasan Mahallesi sahası, şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor" dedi.
Öte yandan zeytinliğin sahibi Mustafa Yüksel ise sulama amaçlı sondaj çalışmasıyla 208 metre derinliğe indiklerini, su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti.
"YAKARAK DENEME YAPTIK, ANINDA ALEV ALDI"
Sıvının petrol gibi kokması üzerine şüphelendiklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:
"Sıvıyı, biriktiği ufak gölette yakarak deneme yaptık, anında alev aldı. Söndürelim derken yanlarda açtığımız 2 havuza da ateş sıçradı. Ateşi söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi, söndürmek için su sıktığı anda ateş daha da harlamaya başladı. Onu da 1,5 saat kendi halinde sönmeye bıraktık."
"İNŞALLAH PETROL OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR"
Yüksel, TPAO yetkililerinin numune alması için sondajı tekrar çalıştırdıklarını belirterek, "Köydeki herkes seviniyor, inşallah petrol olduğu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
"HEYECANIN NEDENİ..."
Bölgedeki sulama sondajlarında görev yapan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş da bölgede daha önce de 200 metrenin altına inen sondajlardan siyah renkli sıvıların çıktığını, ancak bu kuyudan havuz dolduracak kadar çıkmasının heyecana neden olduğunu ifade etti.
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