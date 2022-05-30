30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bodrum'da yangın! Ekipler müdahale etti

Bodrum'da yangın! Ekipler müdahale etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
ABONE OL
Bodrum’da yangın! Ekipler müdahale etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin evlere yaklaştığı yangın, itfaiye ve vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının etkili olduğu yaklaşık dört dönümlük alanda soğutma çalışması yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA