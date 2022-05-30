Bodrum'da yangın! Ekipler müdahale etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
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