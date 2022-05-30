Ecevit’in CHP sözleri yeniden gündem oldu! Biraz daha fazla oy için bunu yapanlar CHP’nin mirasçısı olamaz

CHP'deki ulusalcıların partiden bir bir ayrıldığı veya tasfiye edildiği dönemde eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ortaya çıkan bir röportajı çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit, CHP'nin Misak-ı Milli ve Kuvayi Milliye partisi olduğunu belirterek, Güneydoğu'da biraz daha fazla oy almak için bu isimlerin Meclis'e taşınması görevinin üstlenilemeyeceğini belirtiyor. Ecevit, bu tarz bir işbirliğinde bulunanların da CHP'nin mirasçısı olamayacağını ifade ediyor.