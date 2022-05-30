Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu! Biraz daha fazla oy için bunu yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz
CHP'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 32.Gün isimli programdaki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ecevit röportajında, "Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor. Ecevit'in bu açıklamalarının yer aldığı video sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in geçmişte 32.Gün isimli programdaki sözleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit röportajında, "Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor.
CHP, Haziran 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde HDP ile sıkı işbirliğini sürdürüyor. Güneydoğu'da oylarını artırmak isteyen CHP, HDP ile görüşmelerin yanı sıra terörle mücadeledeki temkinli tutumu ile de dikkat çekiyor. Türkiye'nin terör örgütünün kökünü kazımak için çıkardığı tezkereye 'Hayır' diyen CHP grubu, terör örgütünün sözde yöneticilerinden tebrik üstüne tebrik almıştı. CHP, yine terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden çıkması gerektiğini savunuyor.
CHP'deki ulusalcıların partiden bir bir ayrıldığı veya tasfiye edildiği dönemde eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ortaya çıkan bir röportajı çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit, CHP'nin Misak-ı Milli ve Kuvayi Milliye partisi olduğunu belirterek, Güneydoğu'da biraz daha fazla oy almak için bu isimlerin Meclis'e taşınması görevinin üstlenilemeyeceğini belirtiyor. Ecevit, bu tarz bir işbirliğinde bulunanların da CHP'nin mirasçısı olamayacağını ifade ediyor.
"BUNLAR CHP'NİN MİRASÇISI OLAMAZ"
Türkiye Cumhuriyeti'nin 16'ncı Başbakanı olan Bülent Ecevit, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32'nci güne bir röportaj vermişti. O röportajdan dikkat çeken bir kısım sosyal medyada yeniden gündem oldu. Binlerce kişinin paylaştığı videoda, Ecevit, CHP'nin izlemesi gerektiği yolu net ifadelerle anlatıyor ve terörü kırmızı çizgi olarak aktarıyor.
HDP ile ortaklığını her gün daha ileri bir boyuta taşıyan, sınır ötesi terör operasyonları için çıkarılan tezkereye bile 'hayır' diyen CHP'nin bugün izlediği siyaset ile Ecevit'in 'Kuvayı Milliye' partisi olarak adlandırdığı CHP arasındaki eksen farkı dikkat çekiyor.
Ecevit, çok konuşulan o videoda, "Cumhuriyet Halk Partisi, Misak-ı Milli'den ve Kuvayi Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor.
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