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Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Mayıs 2022 güncel vefat - vaka - aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Mayıs 2022 güncel vefat - vaka - aşılama rakamları

Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

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