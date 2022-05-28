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Japonya'da alarm! 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Japonya’da alarm! 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı

Son dakika haberine göre: Japonya'da 7 çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsü tespit edildi. Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

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