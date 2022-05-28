Kemal Kılıçdaroğlu'ndan millet düşmanlarına özgürlük sözü!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi davasından müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını belirterek destek istedi. Van'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında bir konuşma gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı seçilmeleri halinde serbest bırakacaklarını belirtti, "Serbest kalmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dedi.
KILIÇDAROĞLU VAN'DAKİ BELEDİYELER ÇALIŞTAYINDA KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyeler çalıştayında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı kişilerden oy isterken, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hatırlattı.
"DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN BİZE KATILACAKSINIZ"
CHP lideri, terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmaları için kendilerine katılma çağrısı yaptı.
CHP lideri, "Düşüncesini ifade etti diye tutuklama olmaması için, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, sizin partiniziz." dedi.
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