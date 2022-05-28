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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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