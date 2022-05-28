Son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?
Ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 29 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte gözler toplu taşımaya çevrildi. Bazı resmi tatil ve özel günlerde uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının 29 Mayıs'ta da olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte cevaplar...
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs toplu taşıma ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan İstanbul, 569 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Yarın kent genelinde coşkuyla kutlanacak 29 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte haberin detayları...
29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aziz İstanbullular... 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize..." dedi.
Bu kapsamda yarın İstanbul'da otobüsler, İETT, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz olacak.
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazar gününe denk geliyor.
İSTANBUL FETHİNİN KAÇINCI YILI?
Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı. 2022 yılında İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanıyor.
29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ HAKKINDA
Babası Sultan II. Murad'ın ölümünün ardından 1451'de ikinci kez tahta çıkan II. Mehmed, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. II. Mehmed ilk olarak Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini verdi.
İmparator Konstantin, II. Mehmed'e hisarın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi ancak Mehmed elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi ancak Mehmed elçileri yine reddetti. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece boğazın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu.
Boğazdan geçecek gemiler bundan böyle geçiş için para ödemek zorundaydı. Aksi takdirde gemiler top atışıyla batırılacaktı. 1452 sonlarında ödeme yapmayı reddeden bir Venedik gemisi batırılarak kaptanı ve tayfası tutuklandı.
Bu gelişmeler karşısında İmparator Konstantinos, Papa ve İtalyan şehirlerinden umutsuzca yardım talebinde bulundu ama bu talebi sonuçsuz kaldı. Yalnızca Cenova 1452'nin kasım ayında yardım gönderdi. Konstantinopolis'teki asker sayısı 8 bin civarındaydı, limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Osmanlı ordusundaki asker sayısı ise en az 50 bindi. Ayrıca II. Mehmed yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir donanma hazırlatmıştı. Bu donanma bahar aylarında boğazın Marmara girişine ulaştı.
70 KADAR GEMİ KARADAN HALİÇ'E İNDİRİLDİ
Osmanlı ordusu 23 Mart'ta Edirne'den hareket etti ve 2 Nisan'da Konstantinopolis surları önüne ulaştı. Aynı gün Haliç'in girişi zincirle kapatıldı. Karargahını Romanus kapısının karşısına Maltepe'ye kuran II. Mehmed son kez teslim çağrısında bulundu ama imparator reddetti.
6 Nisan sabahı ilk saldırı başladı. Kuşatma, aralıklı çatışmalarla sürdü. 20 Nisan günü Papa'nın gönderdiği üç Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum yük gemisi şehrin açıklarında belirdi. Marmara Denizi'nde yapılan savaşın sonunda akşam saatlerinde dört gemi Haliç'e girmeyi başardı. Donanmasını bir şekilde Haliç'e indirmesi gerektiğini anlayan II. Mehmed, gemilerini karadan geçirmeye karar verdi.
Bugünkü Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşendi ve 70 kadar gemi silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç'e indirildi. Böylece Haliç'in kontrolü Osmanlıların eline geçti.
Öte yandan kuşatmanın yedinci haftasında Osmanlılar hala kesin bir sonuç alamamıştı. Bu noktada Halil Paşa, son bir kez Sultan II. Mehmed'i teslim çağrısı yapmaya ikna etti ancak Bizans imparatoru teklifi yine reddetti. Bunun üzerine II. Mehmed 29 Mayıs'ta karadan ve denizden büyük bir saldırı yapacağını duyurdu.
Son saldırı hazırlıklarını Zağanos Paşa düzenledi. Osmanlı ordusu, 29 Mayıs'ın ilk saatlerinde taarruza başladı. Osmanlılar son taarruzu üç dalga halinde gerçekleştirdi. İlk iki saat boyunca başıbozuklar surlara saldırdılar, ardından Anadolu birlikleri onların yerini aldı. Son olarak öldürücü darbeyi vurmak üzere yeniçeriler devreye girdi. Nihayet sabah saatlerinde Osmanlı askerleri "Kerkoporta" adlı kapıdan içeri girmeyi başardı ve kapının üzerindeki burca Osmanlı sancağını diktiler. II. Mehmed, fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi. Ayasofya'ya giderek namaz kıldı ve "Bundan sonra tahtım İstanbul'dur" dedi.
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- Son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?
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