Son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs toplu taşıma ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan İstanbul, 569 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Yarın kent genelinde coşkuyla kutlanacak 29 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte haberin detayları...

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aziz İstanbullular... 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize..." dedi.

Bu kapsamda yarın İstanbul'da otobüsler, İETT, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz olacak.