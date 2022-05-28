Resmi Gazete’de yayımlandı: Takım elbise artık indirim nedeni sayılmayacak!

ESKİ EŞİ HUZURSUZ ETMENİN CEZASI 3 YIL

Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Israrlı takip suçunun, hakkında uzaklaştırma kararı olan fail tarafından, çocuğa ya da boşandığı ya da boşanma aşamasında olan eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da bırakmasına neden olacak şekilde işlenmesi durumundaysa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.