Beylikdüzü’nde silahlı soygun! 80 bin lirayı alıp kaçtılar

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir banka silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Soyguncuların 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü.