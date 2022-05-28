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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Aliyev’le görüştü

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini kabul etti.

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