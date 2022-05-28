CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Van'da Selahattin Demirtaş'a destek!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret esnasında bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Van'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DESTEK
Mansur Yavaş ile bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Yavaş, bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" cevabını verdi.
Yavaş'a seslenen yaşlı bir vatandaş ise, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise vatandaşa cevap olarak, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" dedi.
Esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.
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