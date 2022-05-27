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Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri 7 yılda öldürülen terörist sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri 7 yılda öldürülen terörist sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile kurulmak istenen "terör koridorunu" yerle bir ederken Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında 24 Temmuz 2015’ten bu yana toplam 15 bin 539 teröristi etkisiz hale getirdi.

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