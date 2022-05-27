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Son dakika: Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. Görüşmede ikili ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşının detayları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

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