SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 27 Mayıs 2022 güncel vefat - vaka - aşılama rakamları
SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin son 24 saatlik (27 Mayıs 2022 Cuma) corona virüsü (Kovid-19) tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 940 olarak kayıtlara geçti, Kovid-19'dan 1 günde 4 kişi vefat etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca'nın geçtiğimiz günler de belirttiği gibi vaka sayıları 3 gün üst üste 1.000'in altında devam etmesi durumunda toplu taşımada maskelere veda edilecek.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin 24 saatlik güncel koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte 134 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1237 oldu.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (27 MAYIS 2022)
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 717 bin 865 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304
24 Mayıs 2022'de Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Covid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 olarak kayırlara geçti.
Vaka sayısı iki günün ardından tekrar 1.000'in üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı devam edecek.
VAKA: 1.304
VEFAT: 6
İYİLEŞEN SAYISI: 1.184
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905
BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905
22 Mayıs 2022 tarihinde vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." demişti.
"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yapmıştı.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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