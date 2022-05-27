27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu ağırladı

Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu ağırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli temasları sürüyor. Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu’yu kabul etti.

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede; Türkiye'nin Romanya, Polonya'yla ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Bay Kemal FETÖ’cüler sayesinde kaçtı "BAY KEMAL FETÖ'CÜLER SAYESİNDE KAÇTI"
Bay Kemal FETÖ’cüler sayesinde kaçtı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA