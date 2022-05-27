Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli temasları sürüyor. Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu’yu kabul etti.
Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede; Türkiye'nin Romanya, Polonya'yla ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
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