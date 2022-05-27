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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma programına davet etti. İstanbul'da 2018'den bugüne 13 millet bahçesinin yapımının tamamlandığını ifade eden Yerlikaya, "Gelin, bu pazar fetih coşkusuyla fidanlar dikelim." dedi.

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