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Canlı bomba hazırlığındayken yakalandı! DEAŞ'lı terörist tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Canlı bomba hazırlığındayken yakalandı! DEAŞ’lı terörist tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik faaliyetleri sürüyor. İstanbul'da yakalanan canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ mensubu yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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