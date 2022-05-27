Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı tarihi belli oldu

Millet Bahçesi'nin nasıl olacağını gösteren, içinde ağaç, oturma alanı, yürüyüş parkuru bulunan örnek alanla ilgili bilgi veren Kurum, "Bu manada vatandaşlarımız müsterih olsunlar, içleri rahat olsun. Burada yapılması gereken her şey vatandaşımızın huzuru için, refahı için, sağlığı için, mutluluğu için yapılıyor. Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz, ticarete açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma, iaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu alanda huzur içerisinde onlara yardım edeceğiz. Onlara destek olacağız ve diğer günlerde de yine bu alanımız yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak." diye konuştu.