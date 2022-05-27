Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı tarihi belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşacağını duyurmuştu. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için çalışmalar başlıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesinin gelmesinin ardından, millet bahçesinin açılış tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temeli 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları pazar günü dikilecek.
2023 Mayıs ayında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılması planlanıyor.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Havalimanında pazar günü İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Millet Bahçesi'nin temelinin atılacağı programla ilgili bilgi veren Kurum, daha sonra basın mensuplarına bahçenin nasıl olacağını gösteren, içinde ağaç, oturma alanı ve yürüyüş parkuru bulunan örnek alanı gezdirdi.
Kurum, Millet Bahçesi'nin ilk örneğinin yer aldığı alanda bulunduklarını belirterek, "Heyecanlıyız, mutluyuz ve büyük bir coşkuyla da pazar gününü bekliyoruz. Bu manada gerçekten bu son 10 gündür tüm söylemlere, tüm ithamlara rağmen valimiz, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, arkadaşlarımızla, milletimizle birlikte büyük bir coşku içerisinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah pazar günü tüm milletimizle birlikte hem fethimizi kutlayacağız hem de burada yürüme mesafesinde bütün vatandaşlarımızın geleceği, burada hoş vakit geçireceği Millet Bahçesi'ni ilk fidanlarla buluşturuyor olacağız." dedi.
"5 MİLYON METREKARELİK ALANDA AĞAÇ DİKECEĞİZ"
Muhalefetin Millet Bahçesi ile ilgili söylemlerini eleştiren Kurum, şunları kaydetti:
"Muhalefetin tüm söylemlerine rağmen biz burada 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz. İşte bu güzellikleri yapacağız. 'Burada, yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde, şuur içerisinde, mutlulukla vakit geçirecek.' diyoruz ama maalesef karşımızdaki muhalefet buna 'Olmaz.' diyor. Biz '50 yıllık, 60 yıllık İstanbul'umuzun simgesi ıhlamur ağaçlarını dikeceğiz, çınar ağaçlarını dikeceğiz. Bu çınar ağaçlarının gölgesinde vatandaşlarımız huzur içerisinde oturacak.' diyoruz. 'Olmaz.' diyorlar. Şuracıkta ölümsüz şehitlerimizi temsil edecek 350 yıllık zeytin ağacımızı diktik. 'Onları yad edeceğiz, onları anacağız.' diyoruz. Onlar 'Olmaz.' diyorlar. Onlar 'Olmaz, yapamazsınız.' diye dursunlar."
Millet Bahçesi'nin nasıl olacağını gösteren, içinde ağaç, oturma alanı, yürüyüş parkuru bulunan örnek alanla ilgili bilgi veren Kurum, "Bu manada vatandaşlarımız müsterih olsunlar, içleri rahat olsun. Burada yapılması gereken her şey vatandaşımızın huzuru için, refahı için, sağlığı için, mutluluğu için yapılıyor. Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz, ticarete açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma, iaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu alanda huzur içerisinde onlara yardım edeceğiz. Onlara destek olacağız ve diğer günlerde de yine bu alanımız yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak." diye konuştu.
TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK
Pazar günkü programın şölen havasında geçeceğini dile getiren Kurum, programda mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağını, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu gerçekleştireceğini, Esat Kabaklı ve Yücel Arzen konserinin düzenleneceğini, çeşitli etkinliklerle çevre ve doğa bilinci sağlanacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapacağını belirtti.
Programa 85 milyonu davet eden Kurum, "Sözde çevrecileri bu alana davet ediyoruz. İşte örneği buradadır. Yapmak istediğimiz proje buradadır. Milletimize kazandırmak istediğimiz eser buradadır." dedi.
Millet Bahçesi'yle ilgili bilgi paylaşan Kurum, toplam 8,5 milyon metrekarelik alan bulunduğunu, Atatürk Havalimanı'nın bir pistini koruduklarını, bu alan dışındaki yaklaşık 5 milyon 36 bin metrekarelik alanın Millet Bahçesi olarak tasarlandığını ifade etti.
Havalimanında mevcut yapıları koruyarak bir proje tasarladıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:
"Bunları aslına uygun bir şekilde kültür merkezine, sanat atölyesine, müzeye çeviriyoruz. Bu manada da aslında çok kıymetli bir yaşam alanı olacak. Herkesin kendisinin burada ihtiyaçlarını gidereceği bir alan haline gelecek. Bu çerçevede inşallah ilk etabımızı da fethin 570. yıl dönümünde vatandaşımıza armağan edeceğiz. Buraya 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Ağaçlarımız 40-50 yıllık ağaçlar olacak. 350 yıllık zeytinimiz var. Yine 50-60 yıllık ıhlamur ağaçlarımız, çınar ağaçlarımız var. Bu ağaçların gölgesinde açıldığı ilk günden itibaren de vatandaşlarımız hizmet almaya devam edecek. Seneye mayısta inşallah ilk etabını açmayı planlıyoruz."
Bakan Kurum, basın toplantısına katılan gazeteciler adına Millet Bahçesi'ne birer fidan dikileceğini ve üzerlerine isimlerinin yazılacağını sözlerine ekledi.
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- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı tarihi belli oldu
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