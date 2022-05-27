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Türkiye, Romanya, Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Türkiye, Romanya, Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı İstanbul’da düzenlendi. Toplantıda, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip stratejik konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alındı.

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