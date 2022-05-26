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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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