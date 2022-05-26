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Son dakika: Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 1.586 personelin görev yerleri açıklandı.

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