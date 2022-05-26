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Son dakika: FETÖ'den aranan eski KOSGEB müşaviri Metin Bağdat yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: FETÖ’den aranan eski KOSGEB müşaviri Metin Bağdat yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekibi, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan Metin Bağdat’ı yakaladı.

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