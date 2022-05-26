Son dakika | Adana'da korkutan orman yangın! Ekipler bölgede
Son dakika haberi...Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Salbaş Mahallesi'ndeki çalılık alanda saat 17.00'de bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Gaziantep canlı bomba kim, ismi açıklandı mı? Gaziantep vurulan canlı bombanın kimliği belli oldu mu, terörist mi?
- Luna coin için kritik hamle! Luna coin yakımı olacak mı? Luna coin yorumları neler, akıbeti ne olacak?
- BEKÇİLİK SINAV YERLERİ: Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bekçilik yazılı sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Asgari ücret 2022 Temmuz zammı son açıklamalar: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2022 Haziran TÜİK TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama...
- AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? KHO, DHO, HHO, Astsubay MYO...
- İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 3.546 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- YKS üniversite sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Çifte bayram yaşanacak! 2022 emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?