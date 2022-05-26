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Son dakika | Adana'da korkutan orman yangın! Ekipler bölgede

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika | Adana’da korkutan orman yangın! Ekipler bölgede

Son dakika haberi...Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Salbaş Mahallesi'ndeki çalılık alanda saat 17.00'de bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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