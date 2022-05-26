Gaziantep saldırısı ne anlama geliyor? Uzman A Haber'de isim değerlendirdi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önünde 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit tarafından gerçekleştirilen saldırı nedeniyle bölgede hareketli dakikalar yaşandı. "Üzerimde bomba var" diyerek saldırıya geçtiği iddia edilen şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Zanlın herhangi bir terör örgütü üyesi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak 2016 yılında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenip 3 polis memuru şehit edilmesi akıllarda bazı soru işaretleri uyandırdı. Yaşanan son saldırı girişimiyle birlikte bölgenin neden ve kimler tarafından hedef haline getirildiği tartışma konusu oldu. Gaziantep Üniversitesi Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan Ümit Koçyiğit isimli şahıs, polis tarafınan etkisiz hale getirildikten sonra sağlık ekpleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı güvenlik önlemleri nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Dr. Mesut Şöhret, Gaziantep'in gerek ülke sınırında yer alması gerekse ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenler için güvenlik koridoru olması gerekçesiyle terör örgütleri tarafından hedef alınmaya müsait olduğu belirterek şöyle konuştu:
ŞÜPHEYLE YAKLAŞMALIYIZ
"Şu anda Türkiye'de Suriye yönelik yeni bir operasyonun konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bir de yer olarak özellikle Gaziantep'in seçilmiş olması olaya bakışımız daha anlamlı kılıyor diyebiliriz. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda bu kişin bu şekilde bir davranış göstermesi oldukça ilginç. Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan ile yaşanan gerilimler ve Suriye'den ülkemize yönelik tehditlerin arttığı bir ortamda böyle bir davranışın görülmesi bizi bu olaya şüpheyle bakmaya itiyor.
TÜRKİYE YERİ GELDİĞİNDE GEREKLİ REAKSİYONU ALIR
Gerekli istihbarat kaynaklarına sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde gerekli reaksiyonu göstereceğimiz düşünüyorum. Türkiye'nin daha önce düzenlediği operasyonlara da baktığımızda öncesinde bir kışkırtma görüyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz yine Gaziantep sınırında gerçekleşen bir saldırıda bir şehit vermiştik. Tüm bunlar bize hala tehlikenin geçmediğini gösteriyor. Türkiye hem kendi sınırlarını güvence altına almak için hem de geri dönecek olan sığınmacılar için güvenli bölge oluşturma çabası içinde dolayısıyla bu bölgenin son derece kritik olduğunu ve düşünüyorum. Buralarda operasyon yapma potansiyelini net bir şekilde görmemiz mümkün."
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