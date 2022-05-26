Gaziantep saldırısı ne anlama geliyor? Uzman A Haber’de isim değerlendirdi

Bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan Ümit Koçyiğit isimli şahıs, polis tarafınan etkisiz hale getirildikten sonra sağlık ekpleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı güvenlik önlemleri nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Dr. Mesut Şöhret, Gaziantep'in gerek ülke sınırında yer alması gerekse ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenler için güvenlik koridoru olması gerekçesiyle terör örgütleri tarafından hedef alınmaya müsait olduğu belirterek şöyle konuştu:

ŞÜPHEYLE YAKLAŞMALIYIZ

"Şu anda Türkiye'de Suriye yönelik yeni bir operasyonun konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bir de yer olarak özellikle Gaziantep'in seçilmiş olması olaya bakışımız daha anlamlı kılıyor diyebiliriz. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda bu kişin bu şekilde bir davranış göstermesi oldukça ilginç. Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan ile yaşanan gerilimler ve Suriye'den ülkemize yönelik tehditlerin arttığı bir ortamda böyle bir davranışın görülmesi bizi bu olaya şüpheyle bakmaya itiyor.